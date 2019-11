Twitteraars gaan los over eisenlijst voor vrijwilligers songfestival: ‘Dit is moderne slavernij’

Rotterdam­mer ontloopt celstraf en tbs na vrijspraak rechtbank (maar gaat toch niet vrijuit)

12 november Het was heftig. Een fikse uitslaande brand waarbij bewoners van een flat aan de Gerdesiaweg in Rotterdam-Kralingen van in totaal 24 woningen moesten worden geëvacueerd. De brand, stelt het Openbaar Ministerie, was in maart aangestoken door hun 54-jarige buurman. Tegen de man werd twee weken geleden drie jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De rechtbank sprak hem vanmiddag vrij.