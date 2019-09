Typetje Richard Groenendijk: ‘Ga maar naar 020 met je pestpleuris Songfestival’

Update Vier Rotterdam­mers gearres­teerd na record­vangst heroïne Britse kust

13:40 De Britse politie heeft op een containerschip in de haven van de Engelse kustplaats Felixstowe een recordhoeveelheid heroïne aangetroffen. De smokkelaars hielden op de MV Gibraltar, die de Antwerpse haven in België als eindbestemming had, bijna 1,3 ton van de harddrugs verborgen tussen handdoeken en badjassen. Dat heeft het Britse Nationale Misdaadagentschap (NCA) woensdag bekend gemaakt. Er zijn vier Rotterdammers opgepakt.