Uit het niets kon ‘agressieve troetelbeer’ in woede ontsteken: medewerker tbs-kliniek raakte gewond

6105 cobra’s gevonden in container in Schiedam en in auto in Spijkenis­se

In een container in Schiedam en in een auto aan de Schoutstraat in Spijkenisse heeft de politie meerdere dozen met Cobra 6-vuurwerk gevonden, een populair soort illegaal knalvuurwerk. Het gaat in totaal om 6105 stuks vuurwerk, wat neerkomt op 389 kilo. ,,Het is een heel grote vondst’’, zegt een politiewoordvoerder.

14 november