Uitbraak corona in ouderencomplex Sommelsdijk: Drie doden, minstens dertien besmettingen

Van wieg tot graf Deze man was een kruising tussen Gandhi, Martin Luther King en Albert Schweitzer

18:00 De altijd optimistische Rotterdammer Jack Sier had een onvermoeibare drang om mensen te helpen. Of dat nou als missionaris in Congo was, als pastor, priester of pastoraal werker in Rotterdam: Jack stond midden in de samenleving, pal naast de mensen die hem nodig hadden. Hij werd 75 jaar.