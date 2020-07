Uitbraak coronavirus onder Rotterdamse studenten

Winkeliers Rotterdam klaar voor mondkapjes­plicht: ‘Automaten zijn er al’

26 juli Bij verschillende winkelcentra in Rotterdam ligt het scenario ‘mondkapjesplicht’ al klaar. Eigenaar Klépierre van onder andere de Markthal in het centrum en winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam-Alexander is op alles voorbereid mocht in Den Haag of lokaal door de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb worden besloten tot een mondkapjesplicht. ,,De automaten met mondkapjes staan er al. We zijn voorbereid.’’