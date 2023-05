Uitgelaten supporters vieren overwinning Turkse voetbalclub Galatasaray bij de Hofpleinfontein

Toeterend door Rotterdam: Turken vieren overwin­ning van Erdogan bij Hof­pleinfon­tein

Turkse Nederlanders vieren zondagavond in Rotterdam de vermoedelijke overwinning van Recep Tayyip Erdogan bij de presidentsverkiezingen in Turkije. Tot grote ergernis van de politieke partij Leefbaar Rotterdam: ‘Toeterturken nemen het centrum over nadat ‘hun leider’ Erdogan de verkiezingen heeft gewonnen. Toonbeeld van falende integratie.’