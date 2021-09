‘Uithalers’ teisteren Rotterdamse haven, binnen tien dagen meer dan honderd arrestaties: ‘Vangen ze bij bosjes’

Sterven of opgepakt worden: dat moet maandagochtend het dilemma zijn geweest voor negen insluipers in de Rotterdamse haven. Ze zaten opgesloten in een container - vermoedelijk om 's nachts bij een ándere container drugs op te halen - maar moesten hun missie voortijdig staken. De reden: hun zuurstof was nagenoeg op.



Massaal uitgerukte hulpdiensten bevrijdden het negental uit de met boomstammen gevulde container, waarna de politie de groep kon aanhouden. Mogelijk was de deur van hun ‘hotelcontainer’ dichtgevallen.