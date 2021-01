Uitslaande brand Plaswijckpark vermoedelijk aangestoken: Politie onderzoekt snapchatfilmpje

Hulpdiensten kregen rond 19.15 uur een melding van een brand op het populaire familiepark aan de Ringdijk. Het vuur woedde in het voormalige restaurant, pal naast de ingang en de plas met de waterfietsen in de vorm van een zwaan. Het gebouw is in gebruik als ontmoetingsgebouw en wordt het ‘amfitheater’ genoemd. De brandweer had aanvankelijk moeite om de juiste ingang te vinden. Het park is voor voertuigen alleen via de achteringang aan de C.N.A. Looslaan toegankelijk.



Annemarie Blok-Weverling stond aangedaan naast het rokende gebouw: ,,Het wás al een barre tijd voor ons, dat begrijpt natuurlijk iedereen wel. We zijn op 15 december voor de derde keer dicht gegaan vanwege corona. En nu ook dit nog. Dit is uitermate verdrietig. Gelukkig waren er geen bezoekers aanwezig en hebben de verzorgers alle dieren in veiligheid kunnen brengen.’’ Vooral de ara’s hadden last van de dikke rook. Verzorgers hebben alle vogels kunnen vangen en in een hok verderop kunnen plaatsen.