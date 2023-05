Uitslaande brand verwoest schuur in Poortugaal

Medewer­kers in veiligheid gebracht na brand in energiecen­tra­le

In een energiecentrale in Rotterdam-Alexander heeft donderdag aan het einde van de ochtend een brand gewoed. Het gaat om aardgascentrale Rotterdam Capelle (RoCa) van Uniper dat achter Woonmall Alexandrium ligt. Alle medewerkers zijn in veiligheid gebracht.