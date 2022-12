Uitslaande woningbrand in Rotterdam, één gewonde

Gewapende woningover­val in Rotterdam: gezin met kinderen bedreigd

Een woning aan het Noordplein in Rotterdam-Noord is zaterdagavond omstreeks 20.15 uur overvallen. Twee overvallers in donkere kleding drongen het huis binnen, waar op dat moment ook kinderen aanwezig waren. De daders dreigden met een vuurwapen en gingen er vandoor met geld en spullen. Er raakte niemand gewond.

21:39