Uitspraak in conflict over Essalam Moskee

Dat zou het gevolg kunnen zijn van een uitspraak van de Rotterdamse rechtbank na een jarenlange procedure. Die oordeelde dat eerdere statutenwijzigingen onrechtmatig waren. De oude statuten schrijven voor dat de moskee alleen bestuurd mag worden door Rotterdammers. De Marokkaanse moskeegangers in Feijenoord, die de moskee in 1987 hebben opgericht, zijn dolgelukkig met de uitspraak. ,,Wij zijn trots op de Nederlandse rechtsstaat, Het recht heeft gezegevierd’’, zegt een blije woordvoerder Mohamed Achour. De Rotterdammers voeren al jarenlang een strijd over de zeggenschap binnen het bestuur met de Arabische bestuursleden van de Al Maktoum Foundation uit de Emiraten, die de bouw van het gebedshuis deels financierden. De Marokkanen vinden dat de Arabieren hun moskee hebben gekaapt, omdat ze geen invloed meer hebben op wat er in hun moskee gebeurt.

Statuten

De rechter oordeelde in 2015 al dat de oorspronkelijke statuten van de Essalam in 1998 en 2005 illegaal zijn aangepast door de toenmalige Rotterdamse voorzitter. In die statuten uit 1987 stond namelijk expliciet vermeld dat de bestuurders uit Rotterdam-Zuid moesten komen. De voorzitter wijzigde deze statuten, zonder medeweten van de andere bestuursleden, om aan de wensen van de Arabieren tegemoet te komen. Die eisten in ruil voor hun miljoenen zitting in het bestuur. Die wijzigingen waren dus niet rechtmatig, oordeelde de rechtbank. Oftewel: de Arabische bestuurders hadden dus eigenlijk nooit in het bestuur mogen komen.



Het huidig bestuur verzette zich vorig jaar tegen dit vonnis. De rechter besloot daarop meerdere oud-bestuursleden te horen. Zoiets duurt enige tijd, legt mr Jeanne van Deuren uit. Maar uit de verklaringen blijkt inderdaad dat de wijzingen destijds zonder instemming van de rest van het bestuur hebben plaatsgevonden, oordeelt de rechtbank. ,,Dit betekent dat wat daarna in de notariële akte is opgenomen, geen betekenis meer heeft’’, legt de advocate van de Rotterdammers uit.



In feite betekent dit volgens haar dat de Essalam moskee nu zonder bestuur zit. Er moet een nieuw bestuur worden gekozen volgens de regels van het oude statuut. De nieuwe leden moeten dus allemaal uit Rotterdam komen. De rechtbank geeft wel nog mee dat het verstandig zou zijn als beide partijen alsnog met elkaar in gesprek gaan om tot een duurzame oplossing te komen. De Arabieren hebben immers veel geld in de moskee gestopt.