Uitvaart van verdronken Vienna (2) was niet gratis meeverzekerd: ‘Ik kan die 7000 euro niet betalen’

De middag van vrijdag 4 september zet voor Varies (52) en Nadia (31) de wereld volledig op z’n kop. De kleine Vienna is met andere kinderen in de speeltuin vlak bij haar ouderlijke woning in de wijk Beverwaard als ze op een onbewaakt ogenblik ontsnapt aan de aandacht van een familielid en verdwijnt. Waar voor wordt gevreesd, blijkt de waarheid. Vienna is verdronken in de sloot vlak bij de speelplek.