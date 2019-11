Unicum in Blijdorp: kleine okapi Kisala heeft na 62 dagen eindelijk gepoept

Het is gelukt! Menno van Gorp is voor derde keer de beste breakdan­cer ter wereld

9 november Rotterdammer Menno van Gorp (30) is voor de derde keer uitgeroepen tot beste breakdancer ter wereld. Vanavond won hij de finale van de Red Bull BC One World Final in de National Sports Club of India in Mumbai. Met deze winst is hij de eerste breakdancer ter wereld die de titel voor de derde keer pakt.