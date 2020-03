Unieke beelden uit Blijdorp: pasgeboren ringstaartmaki wordt vertroeteld door moeder

De vader wordt Leo genoemd en is de enige volwassen man in de groep. Hij kwam in juli vanuit Amersfoort naar het verblijf in het Oceanium. ,,Er zijn meerdere paringen gezien, dus wie weet worden er binnenkort nog meer jongen geboren’’, stelt de zegsvrouw. Het maki-onderkomen, waarin het prille gezinnetje huist, is betaald door de Vrienden van Blijdorp. Het zogenoemde doorloopverblijf werd in december 2018 geopend.