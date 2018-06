Unieke 'carwash': schepen van top tot teen gereinigd

Column Gevaar van intimida­tie­cam­pag­nes wordt onderschat

7:52 Nadat Erdogan tot winnaar werd uitgeroepen, liepen we met de camera door Üsküdar in Istanboel. Tegenstanders vroegen ons waarom Turken in Nederland op Erdogan hebben gestemd: ,,Begrijpen ze niet dat we hier in angst leven? We worden geïntimideerd en bedreigd.''