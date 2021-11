Union-fans: Feyenoord-aanhang krijgt niet zo'n mensonwaardige behandeling als wij in Rotterdam

,,Er zullen wellicht wat grove spreuken of liederen klinken in het Olympiastadion maar kwaad zijn we niet op de aanhangers van Feyenoord’’, zegt voorzitter Sven Mühle van Eiserner Virus, de supportersvereniging van Union.

De Nederlandse supporters krijgen volgens hem “gegarandeerd een betere behandeling” dan de Union-fans bij de uitwedstrijd in Rotterdam. ,,Dat was gewoon scheisse. Ik zal niemand ooit nog aanraden naar een voetbalwedstrijd in die stad te gaan. Al onze angsten zijn bewaarheid”, zegt Mühle terugblikkend.

Hij heeft geen goed woord over voor het optreden van politie en club. ,,In Duitsland gaat ook wel eens wat mis maar politieagenten die willekeurig en gericht met wapenstok op hoofden sloegen en diensthonden loslieten was nieuw voor ons. Mensonwaardig, we hadden de indruk dat we in Belarus waren. Sommige Unionfans stonden twee uur lang voor de ingang in een kooi zonder wc-mogelijkheid. De laatste fans kwamen het stadion tien minuten voor het affluiten binnen’’, verzucht de voorzitter.

Langzamer liepen

Hij spreekt de politieverklaring tegen dat het optreden nodig was omdat Duitse hooligans het gevecht aangingen in de stoet op weg naar het stadion. ,,De enige reden was dat de 10 ultra’s - geen hooligans die uit zijn op vechten - en andere fans langzamer liepen dan de politie wilde.’’

Terug naar Berlijn. In het Olympiastadion blijven twee supportersvakken voor de thuisfans donderdag leeg. Daarmee straft de UEFA Union voor antisemitische beledigingen van fans tijdens de wedstrijd tegen Maccabi Haifa, eind september in hetzelfde stadion. ,,Geen superzware straf omdat de fans aan de andere kant kunnen zitten. Volgens de laatste berichten is het stadion niet uitverkocht maar dat mag de pret niet drukken.’’

