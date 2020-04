Vader die Diya (8) doodde ontevreden over behandeling in gevangenis Scheveningen

Rotterdam­se attracties bereiden zich voor op ‘anderhalve meter’: Wat doen we met de draaimolen?

9:01 We koersen af op een samenleving waarin anderhalve meter afstand de norm is. Rotterdamse attracties bereiden zich alvast voor op die situatie en kijken hoe ze met deze ‘nieuwe werkelijkheid’ kunnen omgaan. Is er ruimte genoeg, moeten we een voor een naar binnen of dienen de routes gewijzigd te worden? Een rondje langs enkele lokale publiekstrekkers.