Vader die ‘weerloze’ baby van flat gooide, krijgt achttien maanden celstraf: ‘Verdriet en afgrijzen’

Verdachte van gooien baby van Ridder­kerks balkon op vrije voeten

De man die volgens het Openbaar Ministerie vorig jaar januari zijn destijds 1-jarige zoontje van een balkon gooide in Ridderkerk, komt tot de uitspraak in zijn strafzaak op vrije voeten. Dat gebeurt vermoedelijk morgen. Voorwaarde is namelijk dat eerst het paspoort van Mohamed el K. (42) wordt ingeleverd bij het parket van de rechtbank op het Wilhelminaplein in Rotterdam. De verdachte mag op geen enkele manier contact zoeken met zijn zoon of zijn echtgenote, met wie hij in een vechtscheiding ligt.

10 maart