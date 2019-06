Vader Nirmalkoemar B. gebruikte schaar om dochter Diya (8) dood te steken

‘Verzakken grond vermoede­lijk oorzaak van leiding­breuk in Overschie’

15:25 Het verzakken van de grond is vermoedelijk de oorzaak van de breuk in de hoofdwaterleiding in de Rotterdamse wijk Overschie. Waterbedrijf Evides heeft de gemeente laten weten dat dit ‘aannemelijk’ is. Het riool is niet de boosdoener. Er volgt nog wel meer onderzoek, blijkt uit een brief van wethouder Bert Wijbenga aan de gemeenteraad.