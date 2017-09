Vaders bedenken oplossing voor verveeld kroost: springkussenfestijn

Bij het Lollieland (kids) festival staan springkussens centraal, maar er is nog veel meer te doen. Zo kunnen kinderen zich er laten schminken, is er een knutselhoek, een kidsdisco en worden er tennis- en voetbalclinics gegeven. Ook aan de ouders is gedacht. ,,We bouwen een pop-up bruine kroeg waar ook artiesten optreden. Zo is er voor de ouders ook vertier.’’



Overigens is het de bedoeling om ook zieke kinderen blij te maken. Een deel van de opbrengst van de kaartverkoop gaat naar Stichting Dada. Dat is een organisatie die zich inzet voor kinderen die extra zorg en voorzieningen nodig hebben.