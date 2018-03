Vak S in de Kuip wordt staantribune

VIDEO Schrale oogst in Markthal: 1.750 vallen gezet, 25 muizen gevangen

18:37 De intensieve muizenjacht in de Rotterdamse Markthal heeft tot nu toe een schrale oogst opgeleverd. Er werden 1.750 vallen gezet, waarmee in zeven dagen tijd 25 muizen werden gevangen. ,,Die plaag was kennelijk toch minder erg dan we dachten'', zegt woordvoerder Mark Kolster van de Markthal Ondernemersvereniging (MHOV).