Vakantie valt in het water: bestuurder haalt caravan op, maar rijdt daarna de sloot in

Standbeeld Piet Hein beklad: ‘Tegen de VOC-mentali­teit’

Het standbeeld van Piet Hein in Rotterdam-Delfshaven is opnieuw beklad. Het monument voor de 17e-eeuwse zeevaarder is besmeurd met in roze en blauwe verf gekalkte leuzen. Onbekend is nog wie er achter de actie zit.

10 augustus