Vakantiegangers stomverbaasd: testlocatie in Rotterdam blijkt, ondanks afspraak, opgeheven

Rotterdam geniet van ‘ouderwetse’ stapavond: ‘Ik ben het dansen erg verleerd’

27 juni Thuisblijven op zaterdagavond, pardon zaterdagnacht, dat is voorlopig voorbij. Corona lijkt even verdreven. Dansen, flirten, hossen en kussen zijn er voor in de plaats gekomen. Ook al moest eerder op de dag nog wel een wattenstaafje in het neusgat. De feestzomer is begonnen.