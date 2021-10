Vakantieparken hebben geen plek voor asielzoekers

Kees (75) verlaat zijn huis vanwege hoogspan­nings­lij­nen: ‘Dat doet wat met je’

6 oktober Hij weet de datum nog precies uit zijn hoofd: 14 december 2011. Op die woensdag werd er een brief ‘van het Rijk’ bezorgd bij Kees Koomen en zijn vrouw. Hun huis in het buitengebied van Mijnsheerenland staat onder een hoogspanningstracé, en of zij gebruik wilden maken van een vrijwillige opkoopregeling? Tien jaar later en met een flink aangegroeid dossier is het zover.