Valerio draait op Rotterdams Filmfeest

Column 'Ik geloof sowieso niet, al helemaal niet in de EO'

9:06 Ik werd gebeld. Door het EO-programma Geloof en een Hoop Liefde. Het is vast een kijkcijferkanon, maar het zit aan het begin van de avond en dan kijk ik nooit tv. Ze doen blijkbaar elke uitzending over een andere stad en dit keer was Rotterdam aan de beurt. En of ik mee wilde doen? Ja? Fijn. En of ik dan drie plekken wilde bedenken in Rotterdam waar ik trots op was.