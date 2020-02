Van corruptie verdachte douaniers op vrije voeten

VIDEO Kapper Ljubo Senda (38) werd tijdens zijn werk getroffen door hart- en hersenin­farct: 'Dankzij Ouafa leef ik nog'

12:29 Het had weinig gescheeld of het Noordereiland was zijn geliefde kapper kwijt. Ljubo Senda werd tijdens zijn werk getroffen door een hart- en herseninfarct. Dankzij het snelle optreden van zijn medewerker Ouafa is de eigenaar van Salon Highlight er weer helemaal bovenop. ,,Ik voel me gezonder dan ooit.''