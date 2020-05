Van corruptie verdachte Rotterdamse douanier blijkt zwaar gokverslaafd te zijn

Justitie eist 18 jaar cel en tbs voor brute verkrach­ting Rotterdam­se

13:17 Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep een gevangenisstraf van 18 jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 35-jarige man die verdacht wordt van een zeer gewelddadige verkrachting, drie jaar geleden in Rotterdam. Het slachtoffer, een jonge vrouw, werd in haar eigen huis gegijzeld, afgeperst en meermalen verkracht.