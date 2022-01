Van den Herik in zee met 50Plus vanwege verzet tegen Feyenoord City: 'Club wordt er niet beter van’

Deze kampeer­plek is uitgeroe­pen tot Camping van het Jaar

’t Weergors in Hellevoetsluis is door de ANWB uitgeroepen tot camping van het jaar. De kampeerplek op Voorne-Putten werd winnaar in de categorie ‘meest gewaardeerde huuraccommodatie’. Het bleef camping De Leistert in Roggel (Limburg) en Papillon Country Resort in Denekamp (Overijssel) voor.

12 januari