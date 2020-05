Van het scherm naar je bord: met dit Rotterdamse initiatief eet je tegelijk mee met gerechten uit een film

Ik liet me inspireren door De Gouden Pollepel, de wekelijkse rubriek in deze krant. Toen ik las dat het diner van zaterdagavond geheel draaide om de Italiaanse klassieker Io sono l’amore, was ik meteen om. Een uitje in quarantaine-stijl is altijd welkom. Want ja, ouderwets naar de bioscoop gaan of een hapje eten in een restaurant zit er voorlopig nog niet in.



Gelukkig zijn er in de horecawereld genoeg creatieve geesten die zich daar niet bij neerleggen. Zo ook Harold Smits en Wies Sanders, de initiatiefnemers achter Cinema Culinair. Al sinds 2013 organiseren zij het culinaire uitje op allerlei locaties – zolang hun bioscoopscherm er maar in paste.