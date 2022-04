Van Kiev naar chique Hillegersberg: ‘De dag dat ik mijn man achterliet, was de zwaarste van mijn leven’

Commentaar Rotterdam is kampioen vluchtelin­gen opvangen, omdat de gemeente nu wél haar best doet

Rotterdam staat weer bovenaan een lijstje. Geen stad in Nederland vangt zo veel vluchtelingen op. En die positie is onomstreden, want de opvang op het cruiseschip Volendam is nog niet eens meegeteld in de laatste overzichten. De toppositie is opvallend.

10 april