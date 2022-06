Van lelijkste naar leukste plek van Rotterdam en een springende vis

En de onbekendste plek van Rotterdam, daar achter de Blaak, ingeklemd tussen twee kantoorreuzen. Leuvekolk? Geen idee. Maar dat gaat veranderen, voorspelt de gemeente Rotterdam, nu het vieze stukje stad een metamorfose heeft ondergaan.

Dinsdagmiddag werd het officieel in gebruik genomen door een immense groen-wit-groene Rotterdamvlag van de vistrap af te trekken. Met de passage kunnen trekvissen probleemloos tegen de sterke stroming in naar de Leuvehaven zwemmen. Ook omdat de oude sluis onder het wegdek is hersteld en weer openstaat.

Springen

Of je de vissen straks kan zien springen, wil de VVD-wethouder weten: ,,Want ik ga nu ook over mobiliteit hè?’’. Het antwoord van de stadsecoloog is ontkennend. Al is er pas wel een springende snoek gezien, maar die werd waarschijnlijk verrast door de passage en kwam omhoog.

Volledig scherm Dit was het ooit, met de half gezonken oude partyboten. De boten zijn nu weg. © Sanne Donders

Het informatiebord met uitleg over de vispassage ontbreekt nog, net als de bomen op de ligweide, maar die komen nog. Vanaf de brug op de Blaak is al goed te zien hoe het systeem werkt. Via openingen onder water in de betonnen bakken gaan de vissen bakje voor bakje omhoog of omlaag.

Omwonenden zijn in ieder geval blij met de opgefriste plek. ,,Het ziet er veel beter uit, want het was een troep met die boten. Nu kun je hier heerlijk zitten’’, zegt een buurvrouw op het betonnen zitje in de zon. Van de ligweide van gras wordt al een tijdje gebruikgemaakt. Door mens en dier. Inderdaad, de nijlganzen voelen zich er prima thuis, getuige de poep op de kade en in het gras. U bent gewaarschuwd.

Volledig scherm En zo was de kade nog niet zo lang geleden. Nu is het een groene ligweide. © AD

