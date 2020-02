Van miljardenzwendel naar kruimelwerk: oud-topman Vestia verdacht van diefstal in de Hornbach

Volgende week staat Staal terecht voor een winkeldiefstal, die hij in november 2017 zou hebben gepleegd. Bij Hornbach in Nieuwerkerk aan den IJssel zou hij meerdere attributen hebben gestolen: een paar handschoenen, twee slijpschijven en enkele sfeerlampen, aldus de dagvaarding.

De winkeldiefstal is onderdeel van een zaak van geheel andere orde: namelijk valsheid van geschrifte en verduistering van geld in Zuid-Afrika, in de periode 2007 en 2017. Staal was vroeger ook bestuurder van HASA, een stichting voor sociale woningbouw in Zuid-Afrika. Staal heeft vorig jaar al 2,4 miljoen euro terugbetaald aan de stichting, maar hij komt nu toch voor de rechter. HASA zou een woning van Staal hebben gekocht, maar in werkelijkheid bleef de woning op naam van Staal staan en ontving hij huurinkomsten. Ook deed hij allerlei privé-uitgaven op rekening van HASA.