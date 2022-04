Van nieuw strand tot oplaadverbod: dit zijn de opmerkelijkste 1 aprilgrappen uit de Rotterdamse regio

Geen telefoons opladen op middelbare school

Het Erasmiaans Gymnasium meldt dat leerlingen en docenten hun telefoons niet meer mogen opladen vanwege de hoge energieprijs. ,,Met ingang van vrijdag is het wegens de hoge energietarieven zowel voor personeel als leerlingen niet meer toegestaan de mobiele telefoon of andere elektrische apparaten op de school op te laden.”

Karin den Heijer, zelf lerares wiskunde op de middelbare school, plaatste de overduidelijke grap op Twitter. Toch stonk nog een deel van de twitteraars er in. Sommigen rekenden uit wat het opladen van één telefoon kost. ,,Met de huidige energieprijzen is dat niet meer dan een halve cent per oplading. Dit is een grap neem ik aan?”

Een stadsstrand in Rotterdam-Delfshaven

Wie veel werk hebben gestoken in hun 1 aprilgrap zijn café De Ooievaar en De Oude Sluis in Rotterdam-Delfshaven. Zij hebben grootste plannen om een deel van het water in de historische Aelbrechtskolk te dempen en om te toveren tot stadsstrand. Ook moet er een promenade verrijzen in dit historische deel van Rotterdam.



,,Dit wordt een plek om te genieten”, schrijven de cafés. ,,Het is een relatief nieuwe ontwikkeling in de stedenbouw: hippe stadsstranden, om de drukte van de stad, in de stad zelf te ontvluchten.”

Duurzame condooms

Statiegeld op condooms! Voor het verpakkingsvrije bezorgbedrijf Pieter Pot en de condoomzaak Condomerie was dat hét idee voor een 1 april grap. Met zo’n 30 miljoen verkochte stuks per jaar is het (mannen)condoom namelijk één van de meest gebruikte voorbehoedsmiddelen in Nederland. Alhoewel het zijn taak doet, clasht het single-use rubber met de duurzaamheidsambities van de overheid en de EU.

Om hier verandering in te brengen ‘lanceren’ Pieter Pot en de Condomerie, twee vooruitstrevende Nederlandse bedrijven met hun eigen expertise, vandaag de allereerste herbruikbare condoom. Op de herbruikbare condooms zal statiegeld worden gehanteerd zodat consumenten ze kunnen retourneren. Vervolgens worden ze professioneel gewassen worden, met garantie omtrent hygiëne en hergebruik. ,,Ik verwacht wat controverse, maar we zijn als nieuwe speler niet anders gewend. Ideeën als dit hebben simpelweg tijd nodig”, aldus Jouri Schoemaker, oprichter van Pieter Pot.

Volledig scherm De verpakkingsvrije condooms © Pieter Pot en Condomerie

‘Trashcoins’ vervangen de afvalpas

Binnenkort wordt er in de gemeente Zuidland een ‘afvalmunt’ ingevoerd. De munt vervangt de huidige afvalpas, waarmee bewoners toegang hebben tot de ondergrondse containers. Dit nieuws maakte de website Gouwe IJssel Nieuws een paar dagen geleden bedenkt. Alleen dat het een 1 april grap was, hadden veel lezers niet door. Nadat de gemeente meerdere verontruste burgers aan de telefoon kreeg, heeft het nieuwsplatform besloten om de grap voortijdig te onthullen..

