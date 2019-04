Van ontucht verdachte docent Eric K. (51) ontkent zijn daden

Kinderop­vang Nissewaard wil niet-ingeënte kinderen weigeren

17:15 Kinderen die niet zijn ingeënt, komen er zodra de wet is aangepast niet meer in bij vestigingen van Kinderopvang Nissewaard. Dat heeft de stichting na overleg met de oudercommissie besloten. ,,Zo stellen we kinderen niet onnodig bloot aan besmetting met gevaarlijke ziektes’’, zegt directeur Alice Diepstraten.