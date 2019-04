Van ontucht verdachte leraar heeft volgens justitie nog meer op zijn geweten

Eind vorig jaar werd aangifte tegen de docent gedaan. De verdachte had in het verleden op de Rotterdamse school voor speciaal onderwijs les gegeven aan het meisje dat 9 jaar was toen het misbruik zou zijn begonnen. De aangifte was voor rechercheurs van de zedenpolitie aanleiding om de woning van de leerkracht te doorzoeken. Daarbij werd kinderporno in beslag genomen.