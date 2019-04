Van ontucht verdachte Rotterdamse atletiektrainer blijft langer vastzitten

Nepagenten beroven bejaarden van geld en sieraden

12:40 In Rotterdam zijn nepagenten actief. Ze komen met een smoesje de woningen van ouderen binnen om kostbaarheden te stelen. De ‘agenten’ sloegen hun slag in een huis aan de Merelhoven in Capelle aan den IJssel, in een woning aan De Bazelstraat en op de Beukelsdijk.