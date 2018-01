'Van Persiekoorts' slaat toe in Rotterdam

VIDEODe eerste symptomen van de 'Van Persiekoorts' zijn al gediagnosticeerd in Rotterdam. In de fanshop aan het Binnenwegplein hangt het shirt van de spits al in de etalage.

,,Al vier mensen hebben vandaag een shirtje gekocht, het nummer mogen ze er later op laten drukken”, vertelt een medewerker van de fanshop. Het is rustig, er loopt slechts één supporter door de winkel. ,,Als het rugnummer bekend is, loopt het straks storm”, voorspelt de medewerker.

De terugkeer van de oud-spits van Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe is het gesprek van de dag in Rotterdam. Op metrostation Beurs praten vrienden, collega’s en stelletjes met elkaar over de komst van de aanvaller. De één is blij dat de topscorer aller tijden van Oranje terugkeert in De Kuip, de ander verwacht niets van hem.

Feyenoordfan Phoebe is euforisch. ,,Robin van Persie was vroeger mijn grote held! Ik denk dat hij het net zo goed gaat doen als Dirk Kuyt, en dat er net zo’n manie komt als toen Kuyt terugkeerde. Van Persie kan het team op sleeptouw nemen. Of hij nog gemotiveerd is? Hij komt niet voor niets terug.”



Andere fans hebben hun twijfels. ,,Als Van Persie op de bank belandt, ben ik bang dat hij gaat muiten”, vreest Thomas. ,,Ik voel geen Van Persiekoorts, zoals er bij de terugkeer van Kuyt heerste. Van Persie ging op jonge leeftijd weg met akkefietjes, hij is een haantje.” Supporter Ron is het daarmee eens. ,,Kuyt speelde voor het team, Van Persie vooral voor zichzelf. Zijn karakter zit hem in de weg. De reacties van Feyenoorders in mijn vriendenkring zijn dan ook gemengd.”

