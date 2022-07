Van Santana tot rode lippen: deze cruiseschepen liggen binnenkort in de Rotterdamse haven

Het is bloedver­zie­kend heet, maar deze mensen werken gewoon door: ‘In de keuken is het 50 graden’

Het is warm, klam, klef, héét! In de Rotterdamse regio zoeken badgasten deze dagen de verkoeling van de Noordzee of het zwembad. Mensen die op kantoor moeten werken, kunnen zich vaak laven aan de airco. Maar voor wie buiten werkt - of in een loeihete keuken - gaat dat niet op. Hoe proberen Cyriel, Gali, Peter, Brigitte en Alex het hoofd koel te houden op deze bloedhete werkdag?

