Van Uruguay tot Bonaire: muurschilderingen van deze Rotterdamse kunstenaar hangen over hele wereld

VIDEO Grote opkomst op het Kruisplein voor steunmani­fes­ta­tie toeslagen­af­fai­re

Vele mensen zijn zaterdagmiddag bij elkaar gekomen op het Kruisplein voor een steunmanifestatie voor de ouders en kinderen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. Organisaties als de Nederlandse Politiebond en Amnesty waren aanwezig, evenals politici van verschillende politieke partijen. In Rotterdam kwamen de ouders in 2019 voor de eerste keer in actie.

16 april