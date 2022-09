Van vitrines met poppen, tot stapels boeken: elk hoekje van Manons huis wordt benut met spullen

binnenkijkenSoms loopt het even anders dan je van te voren had gedacht. Zo ook voor Manon Kwakernaak (50) en haar gezin. Ze zochten een koopwoning, maar uiteindelijk vielen ze voor een huurhuis aan de Essenburgsingel in Rotterdam. Hier was er in ieder geval ruimte genoeg voor al haar verzamelingen.