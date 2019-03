Vanaf vandaag rechtstreeks van Rotterdam naar Disneyland Parijs

Deze meisjes zitten misschien wel in de liefste klas van Nederland

15:27 Wat een leuke schoenen! Die roze trui staat jou echt goed! Het regent complimentjes in groep vijf van basisschool de Pijler in Maasdam. Het is misschien wel de vriendelijkste klas van Nederland. Hoe kreeg juf Chantal Verbeek dat in hemelsnaam voor elkaar?