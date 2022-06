Vandalen houden huis op Dakakker voor jubileumfeest: ‘Stoelen hingen in tomatenrek’

Medewerkers van de Dakakker op het Rotterdamse Schieblock schrokken zich zaterdagochtend te pletter. Uitgerekend op de dag van het 10-jarige bestaan bleken vandalen 's nachts te hebben toegeslagen. Het meubilair was bespoten met graffiti en de beplanting vertrapt. ‘Dit is zo zinloos.’

Het meubilair lag verspreid over de hele Dakakker. De tafels waren bekliederd met graffiti. De bloemen en planten vernield en de vandalen waren door de zaaiingen gebanjerd. Emile van Rinsum, mede-oprichter van de Dakakker, snapt er niks van. ,,Echt, waarom doe je dit? Ze hadden blijkbaar een feestje gevierd. Een stoel hing zelfs in het tomatenrek. We hadden extra meubilair gehuurd voor ons jubileumfeestje van zaterdagmiddag. Die tafels zijn ook vernield. Ik kan hier zo boos over worden. Ze bleven gelukkig van onze kippen en bijen af.’’

Quote Misschien lieten ze zich insluiten of kwamen ze via de kantoren binnen? Emile van Rinsum

Eenmaal van de eerste schrik bekomen, gingen de medewerkers direct aan de slag om alles weer spic en span te maken. ,,Veel vrijwilligers op het feestje waren geschrokken van de vernielingen’’, aldus Van Rinsum. ,,Iedereen werkt zo hard om er iets moois van te maken en dan gebeurt er dit. Gelukkig was het jubileum verder wel geslaagd.’’

Camerabeelden

Het is voor hem een groot raadsel hoe de raddraaiers op het dak konden komen. ,,Misschien lieten ze zich insluiten of kwamen ze via de kantoren binnen? Ik weet het écht niet. Er zijn camerabeelden van het nabijgelegen restaurant. Hopelijk staan ze daar op.’’

Het is nog onduidelijk of Van Rinsum aangifte gaat doen. ,,We gaan eerst even de schade precies inventariseren. De totale schade lijkt vooralsnog wel mee te vallen. We zorgen in elk geval wel voor betere beveiliging van het dak.’’

De Dakakker is een dakboerderij van 1000 vierkante meter in hartje Rotterdam waar groenten, eetbare bloemen en fruit worden verbouwd. De honing van de bijen wordt geleverd aan restaurants in de buurt.

Volledig scherm Het is nog onduidelijk hoe de vandalen op het dak konden komen. © EvR

Volledig scherm De tafel is bespoten met graffiti. © EvR

Volledig scherm Het feest op de Dakakker. Er trad ook een band op. © Rotterdams Milieucentrum

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.