Vanochtend overwegend bewolkt in Rotterdam

Met video's Esther slaat geen editie van Alpe d’HuZes over: ‘Als ik thuisblijf, voelt het alsof ik mensen in de steek laat’

Zoveel mogelijk geld inzamelen voor kankeronderzoek. Het is een levensmissie geworden voor Esther van Winden, die vandaag voor de vijftiende maal meedoet aan Alpe d’HuZes. Samen met haar man Frank haalde Esther tot dusver al zo’n 250.000 euro op. En het einde is niet in zicht.