Vanuit hele wereld ogen gericht op Rotterdam voor première van deze bijzondere musical

De musical Come From Away gaat vanavond onder internationale belangstelling in première in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Vanuit Canada en de Verenigde Staten wordt via een livestream meegekeken door de mensen wiens liefdesverhaal wordt verteld, meldt producent Medialane.

Come From Away vertelt het waargebeurde verhaal van 7000 reizigers die ten tijde van de aanslagen van 11 september 2001 strandden op het Canadese eiland Newfoundland omdat het Amerikaanse luchtruim werd afgesloten. De passagiers werden door de plaatselijke bevolking opgevangen. Ook Nick Marson en Diane Kirschke strandden in Canada, waar de liefde opbloeide na twee bier. De musical vertelt hun liefdesverhaal.

Een deel van de hoofdpersonen is vanavond online aanwezig bij de première, onder wie oud-burgemeester Claude Elliott van het Canadese stadje Gander. Wie er vanavond liever in het echt bij is, heeft geluk. Er zijn nog enkele tickets beschikbaar, voor rond de 52 en 62 euro.

‘Nog steeds actueel’

De hoofdrollen in Come From Away worden gespeeld door acteurs Willemijn Verkaik, Ad Knippels, Rosalie de Jong en Wim van den Driessche. Het thema van de voorstelling is nog steeds urgent en actueel, vertelde De Jong, die gestalte geeft aan Diane, eerder. ,,En dat geldt zeker ook tijdens lockdowns en quarantaines. Come From Away draait om mensen die elkaar nodig hebben. Elkaar willen en kunnen helpen. Het is een verhaal dat hoop uitstraalt", zei Knippels.

De musical was eerder te zien in Seattle en op Broadway in New York. In 2019 ging de productie in première op West End in Londen.

Volledig scherm Come From Away © Roy Beusker & Annemieke van der Togt

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.