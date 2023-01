Vanuit kantine van de remise had je pikant uitzicht: ‘Er woonden dames die veel mannenbezoek kregen’

Onrustige jaarwisse­ling 's-Gravendeel: ook rol van politie onderzocht

In het onderzoek naar de turbulent verlopen jaarwisseling in 's-Gravendeel wordt ook de rol van de politie meegenomen. Een aantal oud en nieuw-vierders stelt dat zij ten onrechte klappen hebben gekregen van de ME. Die greep in nadat feestvierders agenten in het nauw hadden gedreven.

5 januari