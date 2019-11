Vastgebonden man zwaargewond aangetroffen na woningoverval door nepbezorgers in Hoogvliet

Video Verrassing! Buurt zwaait geliefde sigaren­boer uit die stopt na 13 overvallen op de zaak

19:22 Dertien keer zijn ze overvallen en uitgerekend op hun laatste dag in de tabakszaak in Rotterdam-Delfshaven vond ‘nummer veertien’ plaats. Maar dit was er eentje om in te lijsten. Tientallen buurtbewoners ‘overvielen’ zaterdagmiddag José en Ruud Markies in hun winkel om ze te bedanken voor de afgelopen 32 jaar. ,,Ik ben helemaal van slag.”