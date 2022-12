Vastgoed-ondernemer John Manhave overleden: ‘De verbetering van Rotterdam was zijn passie’

,,John hield van zijn stad Rotterdam, die hij zag opbloeien tot wat het nu is geworden’’, zo wordt hij getypeerd op de website van de onderneming. ,,De verbetering van de binnenstad was zijn passie. Zo was hij betrokken bij de Werkgroep Verkeer en Vervoer Binnenstad, de Klankbordgroep Centrum Ruit, de Adviesraad voor het Centrum, het Bewonersplatform Rotterdam Centrum, het Wijkoverleg Beheer Cool en de Werkgroep Wijkveiligheid.’’

Familiekamers

Het wel en wee van menig Rotterdams initiatief - zeker op maatschappelijk vlak - ging hem aan het hart. Als lid van de Erasmus MC Business Club heeft hij zich sterk gemaakt voor de komst van onder andere familiekamers. Ook droeg hij bij aan Muziek als Medicijn van Professor Dokter Hans Jeekel en Stichting Support Casper van Eijck. Verder was hij politiek in de weer als lid van de Club van 100 van de Rotterdamse VVD en was hij lid van de Lighthouse Club, een ontmoetingsplek voor de bouw- en vastgoedsector. Ook op sportief gebied liet hij zich gelden, met een plekje in het bestuur van het CHIO.



Manhave is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten voor de stad Rotterdam. In 2014 kreeg de onvermoeibare ondernemer ook van Rotterdam erkenning voor zijn langdurige inzet voor de stad. De gemeente Rotterdam reikte hem destijds de Johan van der Veekenpenning uit, een onderscheiding voor personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de economische ontwikkeling van Rotterdam.