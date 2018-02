Veel anekdotes bij afscheid oud-premier Lubbers in kathedraal

,,Ik tenniste vroeger altijd met hem’’, zegt Joes Lap (79) op de stoep voor de Laurentius en Elisabethkathedraal. Zij is een van de tientallen mensen die afscheid komt nemen van Ruud Lubbers. Hij overleed woensdag 14 februari op 78 -jarige leeftijd.

Nog tot 19.00 uur vanavond kunnen belangstellenden persoonlijk hun laatste eer betuigen aan de oud-staatsman in de kerk aan de Mathenesserlaan in Rotterdam-West. Rechts achterin de kerk staat de kist van de langstzittende premier van Nederland. Eromheen ligt een bloemenzee, enkele kaarsen en een uitstalling van zijn onderscheidingen. Naast de kist staan twee marechaussees. Voor de kerk hangen de Nederlandse driekleur en de Rotterdamse groen-witte vlag halfstok.

Anekdote

Vrijwel alle bezoekers hebben een persoonlijke anekdote over de oud-premier die tussen 1982 en 1994 aan het roer stond. ,,Als parlementair verslaggever bij het persbureau GPD heb ik hem meerdere keren geïnterviewd’’, zegt Harry Kuiper (78) uit Rijswijk. ,,Ik vond hem zeer toegankelijk en heel erg to-the-point.’’ Dat is misschien in tegenspraak met zijn taalgebruik in de kamer, weet Kuiper. ,,Daar was zijn taal nogal eens omfloerst. Maar in een interview had hij heel goed door dat hij recht toe recht aan moest antwoorden, anders kwam het gewoon niet in de krant.’’

Quote Ik vond hem zeer toegankelijk en heel erg to-the-point Oud-journalist Harry Kuiper

Later werd Kuiper toesprakenschrijver op het ministerie van economische zaken. ,,Dan zat ik met de staatssecretaris en kwam Lubbers wel eens binnen. Hij herkende mij dan nog als de oud-journalist.’’ Nu Kuiper terugblikt, vindt hij dat Lubbers eruit springt als premier. ,,Ik ben bijvoorbeeld blij dat ik Balkenende nooit heb hoeven te interviewen. Dat vind ik zo’n babbelaar!’’

Restaurant

Ook Lambert Sleurink (71) kreeg tijdens zijn werk te maken met de toenmalig premier. ,,Ik werkte destijds in het restaurant van de Tweede Kamer. Dat betekende ook dat wij de ministers moesten voorzien van een hapje en drankje tijdens vergaderingen.’’ Sleurink herinnert zich Lubbers als een ‘sympathieke man’. ,,Hij was geen streber, had een goede uitstraling. Ja, later is hij een billenknijper geworden, heb ik gehoord. Dat mag natuurlijk niet. Maar ik ken hem als een vriendelijke man.’’

Rotterdammer Hans van Gelder heeft geen persoonlijke herinneringen aan de CDA-coryfee, maar komt afscheid nemen omdat ‘Lubbers heel veel voor ons land gedaan heeft’. ,,Hij was premier tijdens een hele bijzondere periode. Het land was in crisis. Ik verloor zelf ook mijn baan bij de katholieke lerarenopleiding pabo. Het kopen van een huis was heel lastig in die periode. De rente bedroeg wel 13 procent.’’ Lubbers was inventief en daadkrachtig en hielp zo het land weer vooruit, herinnert Van Gelder zich. Dat gold ook voor Van Gelder zelf. ,,Na enkele jaren werkloosheid, ben ik aan het werk gegaan bij de Volksuniversiteit. En niet veel later heb ik ook een huis kunnen kopen.’’

Quote Hij was echt een daadkrachtige premier die boven de partijen stond Joes Lap

Joes Lap, die de langstzittende premier wel persoonlijk kende, roemt eveneens zijn kwaliteiten als minister-president van Nederland. ,,Hij deed het geweldig. Hij was echt een daadkrachtige premier die boven de partijen stond. Ik vond het heel jammer dat hij niet nog een termijn is doorgegaan.’’ Voor genodigden is er morgen om 12.00 uur een besloten herdenkingsdienst in hetzelfde kerkgebouw. Aansluitend vindt de begrafenis plaats in familiekring.

Volledig scherm Het publiek kan afscheid nemen In de Laurentius en Elisabeth Kathedraal van Ruud Lubbers. De oud-premier overleed op 78-jarige leeftijd. © ANP