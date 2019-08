Veel meer mensen waarschuwen hun bedpartners voor soa’s en dat loont

Nee, makkelijk is zo’n gesprek met een bedpartner niet, als je zelf net te horen hebt gekregen dat je een soa hebt. En toch krijgt een net geteste patiënt standaard het verzoek van de GGD om mensen in te lichten die mogelijk óók besmet zijn. Wie dat niet zelf durft, kan het sinds een paar jaar anoniem doen via de website partnerwaarschuwing.nl. De bedpartner krijgt dan een e-mail of sms van de GGD: ‘Je hebt seks gehad met iemand die een soa heeft’, gevolgd door een link waar te lezen is met welke soa hij of zij mogelijk besmet is en het verzoek zich te laten testen.