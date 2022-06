Veel mensen ‘op een klein postzegeltje’: als het warm is geweest, is dit strand een puinhoop

Misschien moet je er maar niet teveel over nadenken. Hoe het toch komt dat Rotterdammers, die een hele dag het fuifnummer uithangen in zo’n aanlokkelijk recreatiegebied, hun troep bij vertrek niet opruimen. Is het de wetenschap dat er uiteindelijk wel weer medewerkers van de gemeente Rotterdam komen opdraven om dat klusje alsnog te klaren? Is het luiheid om die anderhalve meter naar een prullenbak te overbruggen? Of wil, met name de jongste garde, stoer zijn door een blikje of flesje zonder blikken of blozen op de grond te droppen?